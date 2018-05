La Ue verso il taglio di 30 miliardi di fondi ai Paesi dell'Est, più risorse per l'Italia

Bruxelles prevede di spostare più di 30 miliardi di euro di fondi europei dall'Europa centrale e orientale, tagliando la quota di bilancio per le politiche di coesione di Polonia e Ungheria e aumentando invece il sostegno a Grecia, Italia e Spagna. Lo riporta il Financial Times citando una bozza del documento di bilancio che la Ue presenterà nelle prossime ore. Un documento che mostra come la Commissione Europea stia rivedendo i criteri per l'allocazione di fondi, lasciando l'Europa centrale e orientale a far fronte a una stretta maggiore rispetto al taglio del 10% del complessivo programma di coesione. Per la Polonia è previsto un taglio dei fondi del 23%, mentre per Grecia, Italia e Spagna aumenti. Per Atene è previsto un aumento dell'8%, per l'Italia del 6,4% a 38,6 miliardi di dollari mentre per la Spagna del 5% a 34 miliardi di dollari.

