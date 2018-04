Ue, monito all'Italia: «Essenziale che rispetti il target di bilancio»

La Commissione europea «ritiene fondamentale che l'Italia si attenga ai target fiscali, riduzione deficit e debito, per Italia è importantissimo»​. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, in un'intervista al Tg5 a margine del workshop Ambrosetti.



«Ci aspettiamo che l'Italia migliori strutturalmente il suo budget dello 0,5% del Pil, le valutazioni verranno fatte all'inizio del prossimo semestre», ha aggiunto.



ASPETTANDO IL DEF - Il governo attualmente in carica per la gestione corrente, ha spiegato Dombrovskis, «presenterà un Def fondato su scenario politico immutato, il nuovo esecutivo potrà preparare nuovo approccio».

