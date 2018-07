Upb: rallenta l'economia nel mondo, in Italia crescita 2018 ferma a +1,3%

Rallenta l'andamento dell'economia delle principali economie avanzate e la ripresa perde slancio anche in Italia. Lo segnala l'Ufficio parlamentare di Bilancio nella sua Nota congiunturale di luglio . Le stime dei modelli econometrici di breve periodo segnalano un rallentamento dell’attività economica, che si potrebbe protrarre nel corso dell’estate determinando un lieve peggioramento delle previsioni di crescita per l’anno in corso e influenzando, in considerazione del minor effetto di trascinamento, anche i risultati del 2019.Negli ultimi mesi si sono manifestati segnali di rallentamento del ciclo globale la cui natura, temporanea o permanente, risulta ancora incerta. Nell’area dell’euro l’inflazione è salita e la Banca Centrale Europea ha annunciato il sentiero di riduzione del Quantitative Easing; le condizioni monetarie sono destinate comunque a restare accomodanti, grazie alla politica di reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli di Stato in scadenza.A soffrire nell’ultimo periodo sono state soprattutto le componenti della domanda legate al commercio mondiale, che in prospettiva potrebbe risentire anche delle azioni protezionistiche, introdotte o minacciate dall’Amministrazione americana, alle quali i partner commerciali hanno già risposto.In particolare in Italia, nei primi mesi dell’anno a un buon andamento dei consumi ha fatto riscontro quello negativo di investimenti ed esportazioni (fig. 2). Nonostante un leggero calo del potere di acquisto delle famiglie (0,2 per cento nel primo trimestre) la dinamica dei consumi ha registrato un recupero nel primo trimestre dell’anno (0,4 per cento in termini congiunturali). Questo andamento ha beneficiato del clima di fiducia delle famiglie e delle dinamiche occupazionali, che consolidandosi potrebbero continuare a sostenere nel breve termine i piani di spesa delle famiglie.Nella media del 2018, l’espansione del PIL si attesterebbe quindi all’1,3 per cento (1,2 per cento tenendo conto della correzione dei giorni lavorati), lievemente al di sotto della previsione UPB dello scorso maggio (1,4 per cento). Per effetto della minor crescita acquisita anche l’incremento previsto per il 2019 registrerebbe una correzione al ribasso con una crescita del PIL di poco superiore all’1,0 per cento.