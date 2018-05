Dazi, la Ue avverte Trump: «Ingiustificati sull'acciaio, inverosimili sull'auto»

«Crediamo che non ci siano giustificazioni per invocare l'articolo 232 per ragioni di sicurezza nazionale per acciaio e alluminio, invocarlo per le auto sarebbe ancora più inverosimile». Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas sull'annuncio del presidente Usa Donald Trump di un'indagine sulle importazioni di auto e eventuali dazi del 25%. «È molto difficile da capire», ha affermato poi il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen, ricordando che dazi simili «sono contrari al Wto».

