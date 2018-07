Nicolaus, gruppo italiano con sede a ostuni e 15 anni di attività in ambito turistico, si è aggiudicato la gara per l’acquisizione del marchio Valtur, organizzata dal Commissario giudiziale che sta gestendo il fallimento della società milanese già controllata da Investindustrial. Nicolaus, spiega una nota, «si è aggiudicato la gara sulle altre offerte, con un vantaggio superiore ai 500 mila euro previsti dal bando, evitando la possibilità di rilancio da parte degli altri competitor». Nicolaus attualmente commercializza 30 strutture in esclusiva (24 in Italia, cinque in Grecia e una in Spagna), dando lavoro a 120 persone. Il gruppo ha chiuso il 2017 con 80 milioni di fatturato, segnando una crescita del 20% rispetto al 2016 e un ebitda del 5,5%. L’acquisizione del marchio Valtur, si legge nel comunicato, «è perfettamente funzionale alla realizzazione delle opzioni di sviluppo previste dal piano industriale che per i prossimi 3-5 anni prevede una crescita costante “double digit”, nel rispetto di un equilibrio economico-finanziariò. Attualmente non è prevista l’acquisizione di ulteriori asset, come indicato nella procedura finanziaria. L’acquisizione, commenta l’ad Giuseppe Pagliara «vedrà la convivenza dei brand Nicolaus e Valtur nell’ottica di una segmentazione del mercato strategica all’interazione con i differenti target su cui abbiamo deciso di puntare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA