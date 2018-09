Primitivo di Manduria: fatturato a quota 100 milioni di euro. E' exploit all'estero

Il vino Primitivo di Manduria piace sempre di più, soprattutto all'estero rientrando nella top five dei vini più esportati. Nel 2017 ha raggiunto 100 milioni di euro di fatturato (+13,87% rispetto al 2016), di cui il 70% è realizzato con le vendite fuori dai confini nazionali. Sono state vendute 17 milioni di bottiglie per quasi 13 milioni di litri. A crescere sono tutte le varianti del pregiato vino pugliese: Primitivo di Manduria Dop, Primitivo di Manduria Riserva Dope Primitivo di Manduria dolce naturale Docg.

E' un vino amato molto dalla generazione X (37-57 anni), e piace sia agli uomini ma anche molto alle donne (46% dei consumatori).

Il Dop rappresenta il 91,2% dell'intero imbottigliato, il Riserva l'8,1% e il dolce naturale Docg lo 0,7%. La novità riguarda l'incremento per il Docg (primo Docg in Puglia) e per il Riserva. Nel 2017 sono stati imbottigliati circa 95 mila litri di Docg equivalenti a circa 127 mila bottiglie con un incremento del 33,45% rispetto all'anno precedente. Nel comparto Primitivo di Manduria Riserva Dop si è registrata una crescita settoriale del 24,27% rispetto al 2016 per un totale di poco più di un milione di litri equivalenti a quasi un milione e mezzo di bottiglie. Dati che avvalorano il processo di 'premiumizzazionè del Primitivo di Manduria, cioè i consumatori tendono a preferire bottiglie più costose percepite come di maggiore qualità. Cresce anche il Primitivo di Manduria Dop del 12,90% per un totale di quasi 12 milioni di litri pari a circa 16 milioni di bottiglie.

«Il Primitivo di Manduria - afferma soddisfatto Roberto Erario, presidente del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria - non è più una novità, ma una colonna portante del comparto enoico non solo pugliese ma anche italiano. È un vino che non conosce crisi, soprattutto all'estero con un exploit importante su tutti i mercati». «Abbiamo conquistato nuovi soci: il Consorzio attualmente - continua Erario - vanta 46 aziende che vinificano e imbottigliano e oltre 900 soci viticoltori. Si stanno rivelando fondamentali i progetti di promozione e comunicazione per far conoscere all'estero i nostri vini e il territorio che li esprime. Tra poco partirà per esempio la macchina del grande progetto Primitivo Taste Experience - Il Primitivo di Manduria nei calici cinesi e americani ideato da noi che consiste in attività di incoming e in partecipazione a fiere estere».

