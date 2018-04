Vivendi ha comunicato all'Agcom di aver trasferito il 6 aprile alla Simon Fiduciaria (gruppo Ersel) il 19,95% dei diritti di voto di Mediaset. L'operazione è in ottemperanza ai paletti posti il 13 settembre dall'Autorità. Vivendi ha sottoscritto con il socio gestore della fiduciaria di Ersel un agreement che disciplina in dettaglio le modalità di gestione delle azioni trasferite. In particolare si prevede che i diritti amministrativi inerenti il pacchetto trasferito saranno esercitati dal gestore in modo discrezionale ed autonomo da Vivendi; il gestore è obbligato a non votare liste presentate da Vivendi; Vivendi ha diritto di fornire al gestore istruzioni solo ai fini del diritto di recesso ai sensi dell'art 2437 cc; Vivendi potrà dare istruzioni al gestore al fine di cedere il pacchetto a terzi.

