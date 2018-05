Walmart sfida Amazon: verso accordo da 15 miliardi in India

Walmart si appresta ad annunciare un accordo da 15 miliardi di dollari per rilevare la quota di maggioranza di Flipkart, colosso delle vendite online indiano fondato da due ex dipendenti di Amazon. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa americana, con l'intesa Walmart rileverà il 75% di Flipkart valutandola 20 miliardi di dollari. L'amministratore delegato di Walmart sarà in India in settimana per annunciare l'accordo. Per l'India si tratterebbe del maggior investimento estero diretto, superiore a quello da 12,6 miliardi di dollari effettuato da un consorzio guidato dalla Russia per Essar Oil nel 2016.

