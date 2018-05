Welfare aziendale, nuove convenzioni per polizia e forze armate

Accordi con i ministeri della Difesa e della Giustizia che potrebbero garantire fino a tremila euro di risparmio all’anno per tutti i circa 500mila esponenti delle Forze Armate e di Polizia, per un alore di circa un miliardo e mezzo. Li ha sottoscritti ConvenzionIstituzioni.it, la prima piattaforma sconti dedicata agli operatori del settore.



Il personale di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e Polizia di Stato, sia in servizio che in pensione, può registrarsi gratuitamente (basta un indirizzo e-mail) sul portale ConvenzionIstituzioni.it per usufruire di agevolazioni per tutta la famiglia e sconti fino al 50% presso migliaia di attività in Italia: studi medici e dentistici, studi legali, farmacie, alberghi, ristoranti, palestre e negozi.



«In una fase che continua ad essere segnata dalla crisi economica – commenta Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia COISP– il servizio offerto da ConvenzionIstituzioni.it rappresenta un supporto concreto per il bilancio familiare dei membri delle Forze dell’Ordine». In un anno sono stati oltre 45mila i carnet denominati CICOUPON60 scaricati sulla piattaforma.



