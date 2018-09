Wind Tre, lo smartphone Xiaomi "Mi 8" in Italia con il marchio 3

Il nuovo smartphone di punta della cinese Xiaomi, il "Mi 8", arriva in Italia con il marchio 3. Il lancio dell'apparecchio di Xiaomi da parte di 3, informa un comunicato, rappresenta il più recente sviluppo della partnership, avviata a maggio, tra Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e il gruppo cinese. L’ultimo smartphone ‘Mi’, serie top di gamma di Xiaomi, è disponibile in abbinamento alle offerte "ALL-IN" di 3.



«Siamo lieti di proporre per primi nel mercato delle tlc, attraverso il marchio 3, un prodotto all’avanguardia e di alta qualità grazie alla solida collaborazione che lega la nostra azienda e Xiaomi - afferma Gianluca Corti, chief commercial officer di Wind Tre -. I clienti 3 potranno, così, sfruttare al meglio le diverse potenzialità dello smartphone "Mi 8", con un’offerta completa e competitiva, che permette un ampio uso del traffico dati, per chattare, navigare, condividere video e immagini in mobilità. Una combinazione perfetta per un pubblico dinamico, interessato all’innovazione e alle nuove tecnologie - conclude Gianluca Corti - in linea con le caratteristiche distintive del nostro brand 3".



Il nuovo smartphone "Mi 8" di Xiaomi, disponibile con 3 nella versione con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, si distingue per le caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, incluso il potente Qualcomm Snapdragon 845 SoC e il GPS a doppia frequenza per una navigazione estremamente accurata. La fotocamera frontale da 20 MP utilizza la tecnologia "pixel binning" per foto ancora più chiare in condizioni di scarsa illuminazione. "Mi 8" è, inoltre, dotato di un pannello posteriore in vetro curvo ai quattro lati, di un telaio in alluminio e di uno schermo in vetro 2,5D. Il display è full screen e FHD+ Samsung AMOLED da 6,21 pollici, con formato 18,7:9 e un rapporto screen-to-body dell’86,68%.









© RIPRODUZIONE RISERVATA