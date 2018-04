1 minuto in Borsa 11 aprile 2018 - [video]

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Saipem, con un importante progresso del 2,60%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -2,95%.



Il Petrolio continua gli scambi, con un aumento dell'1,01%, a 66,17 dollari per barile.



Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sulla Produzione industriale nel Regno Unito, pari a 0,1%, e il dato sulle Vendite al Dettaglio in Italia, pari a 0,4%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Scorte di Petrolio.



Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.

