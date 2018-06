1 minuto in Borsa 11 giugno 2018 - [video]

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Unicredit, con un importante progresso del 4,87%.



Lieve calo dell'oro, che scende a 1.295,2 dollari l'oncia.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, nel Regno Unito annunciata la Produzione industriale pari a -0,8%.

In Italia, lo stesso dato si attesta su -1,2%.

Tra i principali indicatori in arrivo, sono previsti domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW, e dalla Francia quello dell'Occupazione.



Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.151,25 punti.

