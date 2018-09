1 minuto in Borsa 11 settembre 2018 - [video]

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.



In buona evidenza a Milano il comparto chimico (+2,59%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto costruzioni (-1,27%).



Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,85% a quota 230 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,72%.



Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Germania annunciato il dato sull'Indice ZEW, pari a -10,6 punti.

In Regno Unito, pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione con valore pari a 8.700 unità.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite all'Ingrosso e delle Scorte all'Ingrosso.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.438 punti.

