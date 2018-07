1 minuto in Borsa 12 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.



Risultato positivo a Piazza Affari per il settore vendite al dettaglio (+1,94%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore viaggi e intrattenimento (-4,82%).



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea, annunciata la Produzione industriale, pari a 1,3%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, di Stoccaggi gas e dei Prezzi al Consumo.



Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA