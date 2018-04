1 minuto in Borsa 13 aprile 2018 - [video]

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza CNH Industrial, che mostra un fortissimo incremento del 2,06%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Azimut, che prosegue le contrattazioni a -2,39%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 129 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,81%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,2%.

In Germania, lo stesso dato si attesta su 1,6%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.

I mercati sono in attesa dell'Indice NAHB ancora degli Stati Uniti, in previsione lunedì.



Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.

