1 minuto in Borsa 13 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Leonardo (+4,53%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,75%.



Si riduce di poco lo spread, che si porta a 232 punti, con un lieve calo di 4 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,58%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 2,3%, e il dato sulla Produzione industriale in Giappone, pari a -0,2%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi export, che dei Prezzi import.



Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.

