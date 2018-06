1 minuto in Borsa 14 giugno 2018 - [video]

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.



Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto Telecomunicazioni (+0,51%).

Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto Banche (-1,19%).



Lieve aumento per l'Euro/Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,24%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio nel Regno Unito, pari a 1,3%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Francia, pari a 2%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi import, che dei Prezzi export.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.196,5 punti.

