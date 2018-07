1 minuto in Borsa 16 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.



Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+1,22%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -1,14%.



L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,27%.



Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Cina, il valore del PIL è 1,8%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'Empire State Index, delle Vendite industria e delle Scorte industria.



Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.

