1 minuto in Borsa 17 aprile 2018 - [video]

(Teleborsa) - Giornata strepitosa per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.



Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto Banche (+1,74%).



In discesa lo spread, che retrocede a quota 124 punti, con un decremento di 3 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,76%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania annunciato il dato sull'Indice ZEW, pari a -8,2 punti.

In Regno Unito, pubblicato il Tasso di Disoccupazione con valore pari a 4,2%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'Apertura cantieri e dei Permessi edilizi.



Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.

