1 minuto in Borsa 18 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri STMicroelectronics (+2,52%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit, che ottiene -1,95%.



Vendite diffuse sul petrolio , che continua la giornata a 67,6 dollari per barile.



Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 2%, e in Regno Unito, dove il valore è 2,4%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Permessi edilizi, che dell'Apertura cantieri.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.270,5 punti.

