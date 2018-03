1 minuto in Borsa 19 marzo 2018 - [video]

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Italgas (+1,66%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exor , che prosegue le contrattazioni a -1,21%.



L' Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia, annunciata la Produzione industriale, pari a -1,9%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende domani dalla Germania la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base annuale che per quella mensile.

È previsto ancora domani sempre dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW.



Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.

