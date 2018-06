1 minuto in Borsa 20 giugno 2018 - [video]

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Recordati (+3,90%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -7,17%.



Seduta sulla parità per il petrolio , che si attesta a 65,03 dollari per barile.



Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio la diffusione di Vendita case esistenti dagli Stati Uniti, che pubblicherà anche il dato sulle Scorte di Petrolio, oltre alle Richieste mutui ed alle Partite correnti.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.270,5 punti.

