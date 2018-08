1 minuto in Borsa 21 agosto 2018 - [video]

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.



Risultato positivo a Piazza Affari per il settore bancario (+2,44%). Il settore chimico, con il suo -1,11%, si attesta come peggiore del mercato.



Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 263 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,95%.



Un cenno ai prossimi dati macro.

È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio, di Vendita case esistenti e delle Richieste mutui.

Sempre domani è in programma il dato sull' Indice di Attività Complessiva del Giappone.



Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.406,5 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA