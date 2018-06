1 minuto in Borsa 21 giugno 2018 - [video]

(Teleborsa) - La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.



Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore automotive (-2,18%).



Seduta in frazionale ribasso per l'Euro/Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%.



Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, di Stoccaggi gas e dell' Indice FHFA dei Prezzi delle Case.

I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori dell'Unione Europea, in previsione ancora questo pomeriggio.



Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA