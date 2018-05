1 minuto in Borsa 21 maggio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Piazza Affari scende con decisione, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+3,94%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intesa Sanpaolo, che continua la seduta con -6,33%.



Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,55%.



Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto mercoledì dall'Unione Europea l'annuncio sia della Fiducia consumatori, che del PMI servizi.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio dell'Indice CFNAI.

Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti, sarà pubblicato il dato sull'Indice Fed Richmond.



Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.918,75 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA