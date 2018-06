1 minuto in Borsa 22 giugno 2018 - [video]

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.



Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+7,45%).

Le piĆ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Italgas, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.



Scende lo spread, attestandosi a 230 punti, con un calo di 10 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,64%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati in Unione Europea il dato sul PMI manifatturiero, pari a 55 punti, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 54,8 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI servizi.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.270,5 punti.

