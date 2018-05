1 minuto in Borsa 22 maggio 2018 - [video]

(Teleborsa) - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.



settore Automotive (+1,03%) in buona luce sul listino milanese.

Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Vendite al dettaglio (-0,92%).



In forte calo lo spread, che raggiunge 173 punti (-11 punti), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,29%.



Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto domani in Unione Europea l'annuncio del PMI composito, della Fiducia consumatori e del PMI servizi.

I mercati sono in attesa dell'Indice Fed Richmond degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.



Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.943,75 punti.

