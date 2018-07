1 minuto in Borsa 24 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee.



Buona la performance a Milano del comparto sanitario (+2,79%).

Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore utility (-0,84%).



Sale lo spread, attestandosi a 229 punti, con un incremento di 6 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,68%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati in Unione Europea il dato sul PMI manifatturiero, pari a 55,1 punti, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 54,3 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell' Indice FHFA dei Prezzi delle Case e dell'Indice Fed Richmond.



Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.

