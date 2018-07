1 minuto in Borsa 25 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Mediobanca, con una marcata risalita del 2,02%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -4,22%.



Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio che scambia a 68,64 dollari per barile.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania annunciato il dato sull'Indice IFO, pari a 101,7 punti.

In Unione Europea, pubblicato il M3 con valore pari a 4,4%.

Un cenno ai prossimi dati macro.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove e delle Richieste mutui.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.270,5 punti.

