1 minuto in Borsa 26 giugno 2018 - [video]

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.



Buona la performance a Milano del comparto utility (+1,38%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore telecomunicazioni (-0,77%).



Lo Spread peggiora, toccando i 257 punti, con un aumento di 10 punti rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,90%.



Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'Indice Fed Richmond, di S&P Case Shiller e della Fiducia consumatori.

È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio di M1.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.270,5 punti.

