1 minuto in Borsa 28 giugno 2018 - [video]

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.



In buona evidenza a Milano il comparto bancario (+1,11%).

Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore tecnologia (-3,12%).



Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,16.



Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 1,4% su base annuale, mentre si registrano 0,3% su base mensile.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.270,5 punti.

