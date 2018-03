1 minuto in Borsa 28 marzo 2018 - [video]

(Teleborsa) - Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Terna (+2,64%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics , che prosegue le contrattazioni a -4,17%.



Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio che continua la seduta con un leggero calo dello 0,69%.



Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita case in corso, del PIL e delle Scorte di Petrolio.

Domani nel pomeriggio, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.



Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.

