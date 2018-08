1 minuto in Borsa 2 agosto 2018 - [video]

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.



Apprezzabile rialzo (+0,55%) a Milano per il comparto alimentare.

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto materie prime (-4,27%).



Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%.



Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione dagli Stati Uniti, che pubblicherà anche il Stoccaggi gas, oltre al Challenger licenziamenti ed agli Ordini dell'Industria.



Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.222,25 punti.

