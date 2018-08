1 minuto in Borsa 30 agosto 2018 - [video]

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.



Si distinguono a Piazza Affari il settore automotive (+1,38%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto materie prime (-2,17%).



Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,17.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sul Tasso di Disoccupazione in Germania, pari a 5,2%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 2,2%. Un cenno ai prossimi dati macro. Si attende questo pomeriggio dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.



Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.655,25 punti.

