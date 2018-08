1 minuto in Borsa 31 agosto 2018 - [video]

(Teleborsa) - Tutte in forte calo le principali Borse europee. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza UBI Banca, che mostra un fortissimo incremento del 2,07%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -3,10%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota 284 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,18%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il PIL, in Italia, dove il valore raggiunge 1,2% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base trimestrale. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, che del PMI Chicago.



Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.646,25 punti.

