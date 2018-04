1 minuto in Borsa 3 aprile 2018 - [video]

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.



Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Media (+2,59%).

Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto Tecnologico (-2,63%).



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 130 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,79%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sul PMI manifatturiero in Unione Europea, pari a 56,6 punti, e il dato sulle Vendite al Dettaglio in Germania, pari a 0,7%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, domani sono in programma dalla Cina la pubblicazione del PMI servizi Caixin, e dalla Spagna quella dei Prezzi export.



Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.

