1 minuto in Borsa 4 maggio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferrari (+6,86%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Generali Assicurazioni, che prosegue le contrattazioni a -1,10%.



Invariato lo spread, che si posiziona a 121 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,75%.



Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PMI composito dell'Unione Europea, pari a 55,1 punti.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati.

I mercati sono in attesa di M4 Lending del Regno Unito, in previsione domenica.



Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.648 punti.

