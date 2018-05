1 minuto in Borsa 8 maggio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.



Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Banche (-2,73%).



Sale molto lo spread, raggiungendo 132 punti, con un deciso aumento di 10 punti, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,85%.



Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a 1%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende domani dalla Spagna e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale.

È previsto sempre domani dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio.



Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.794,5 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA