1 minuto in Borsa 9 aprile 2018 - [video]

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+1,98%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -1,64%.



Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,37%.



Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende domani dall'Italia la diffusione della Produzione industriale, sia per la base annuale che per quella mensile.

Sempre domani si attende dalla Francia l'annuncio sulla Produzione industriale, e dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione.



Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.

