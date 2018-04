730 precompilata, boom di accessi il primo giorno

(Teleborsa) - Al via la stagione del 730, con un boom di accessi online nel primo giorno utile per visualizzare sul web la dichiarazione precompilata.



Ieri, 16 aprile 2018, sono state 218.000 le persone che si sono collegate per vedere la propria situazione fiscale a fronte delle 150.000 dello scorso anno. L'Agenzia delle Entrate ha messo online circa 30 milioni di modelli che consentiranno agli italiani di recuperare almeno 9,5 miliardi di euro, secondo le prime stime elaborate dall'Ufficio studi della CGIA. Il rimborso medio che il fisco erogherà a ciascun dipendente, attraverso il proprio datore di lavoro, sarà attorno ai 900 euro, mentre l'importo medio che l'Inps restituirà a ciascun pensionato si aggirerà sugli 800 euro.



La precompilata quest'anno si arricchisce di importanti novità, come ad esempio le spese per gli asili nido, per un totale di un miliardo di dati circa.



A partire dal 2 maggio fino al 23 luglio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.

