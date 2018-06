730, ultime 24 ore di tempo per annullarlo

(Teleborsa) - E' ufficialmente iniziato il count-down. Ultime 24 ore di tempo per annullare il 730 già trasmesso. Il contribuente che ha riscontrato degli errori nella dichiarazione inviata in precedenza ha tempo fino a domani, 20 giugno per revocarla una sola volta.

Una volta annullato il 730, "all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione - si legge sulla guida online - perciò il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa".



CHE SUCCEDE DOPO IL 20 GIUGNO? - Si potrà correggere la dichiarazione "presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre". Questo "si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente". O ancora, "trasmettendo tramite l'applicazione web il modello 'Redditi correttivo' entro il 31 ottobre o il modello 'Redditi integrativo' dopo il 31 ottobre".

