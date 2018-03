A2A festeggia i conti e il piano strategico

(Teleborsa) - Scambia in profit A2A , che lievita dell'1,62% posizionandosi in pole position nel FTSE MIB.



Il mercato premia i conti 2017 annunciati la vigilia dalla società che hanno evidenziato una crescita a doppia cifra di alcune poste in bilancio. L'utility ha anche alzato il velo sugli obiettivi al 2022.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' utility lombarda evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso A2A rispetto all'indice.



Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda di servizi di pubblica utilità . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,51 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1,496. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,488.

