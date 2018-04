A2A viaggia sugli scudi alla borsa di Milano

(Teleborsa) - A2A viaggia in rialzo a. Il titolo del gruppo energetico mostra un rialzo dello 0,93%, dopo che venerdì scorso 27 aprile è arrivato il via libera da parte delal nuovo accordo per).La tendenza di breve periodo sull' utility lombarda in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,694 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,676. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,712.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)