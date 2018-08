A380 da 10 anni nella flotta Emitares

(Teleborsa) - Oltre 105 milioni di passeggeri trasportati in dieci anni, 2,6 sui voli da e per l'Italia. Sono i numeri che riassumono i primi dieci anni di attività dell'A380 con la livrea Fly Emirates, con cui ha esordito il 1° agosto 2008 coprendo la rotta Dubai-New York.



In totale questo aereo ha effettuato 115 mila voli con la flotta Emirates, che dispone di 104 esemplari di questo modello a cui se ne aggiungeranno altri 58 già ordinati. La compagnia, la prima a introdurre l'A380 con due classi, con una capacità di 615 passeggeri, opera anche la tratta più lunga senza scalo, da Dubai a Auckland.

© RIPRODUZIONE RISERVATA