A Lamezia il 12 luglio assemblea sul futuro dell'aeroporto

(Teleborsa) - Il Comitato "Lamezia 4 gennaio 2018? ha convocato un'assemblea per giovedì 12 luglio prossimo alle ore 17.00, nella sala consiliare del Comune di Lamezia Terme, per discutere delle prospettive di crescita dell'aeroporto lametino e delle strategie della società di gestione SACAL che nel 2017 ha allargato le competenze agli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone.



In una nota, il comitato sottolinea che dal 1998 il traffico è incrementato in media di 100 mila passeggeri/anno giungendo ad oltre 2,5 milioni nel 2017 e che l'aeroporto di Lamezia Terme è stato inserito nel 2015 tra gli scali nazionali di particolare rilevanza strategica.



Quasi 700 mila passeggeri nei primi quattro mesi del 2018 fanno prevedere la conferma del progressivo e costante trend di crescita - si legge nella nota del Comitato "Lamezia 4 gennaio 2018" - che lamenta come questa attività non abbia rappresentato l'atteso volano dello sviluppo di Lamezia Terme e del Lametino.

