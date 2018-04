A marzo il mercato automobilistico italiano tira il freno a mano

(Teleborsa) - Marzo deludente per il settore automotive. Secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state immatricolate in Italia 213.731 autovetture con un calo del 5,75% rispetto allo stesso mese del 2017, dopo il -1,4% di febbraio e il +3,36% di gennaio.



Molte le spiegazioni che possiamo dare a questo risultato. Secondo il Centro Studi Promotor, innanzitutto in marzo (come d'altra parte in febbraio) vi è stato un giorno lavorato in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, giorno lavorato che vale circa il 4,5% delle immatricolazioni mensili. In secondo luogo, dopo la forte ripresa del 2015 (+16%) del 2016 (+16%) e del 2017 (+8%), nel 2018 la corsa delle immatricolazioni rallenta per ragioni fisiologiche. In terzo luogo un freno sulle decisioni di acquisto di beni di consumo durevole è venuto dalla consultazione elettorale a cui sta seguendo una fase post elettorale lunga e piena di incertezze. Infine la quarta ragione della frenata di marzo è la prosecuzione del rallentamento, in atto fin dall'ottobre scorso, nella politica dei chilometri zero, che, come è noto, sono vetture nuove immatricolate a concessionari per essere vendute come "usato con chilometri zero" con forti sconti nelle settimane successive all'immatricolazione. Diversi marchi anche in marzo hanno allentato la pressione sui "chilometri zero" sia per privilegiare i margini che per consentire alle loro reti di vendita di smaltire scorte di "chilometri zero" accumulate negli ultimi mesi.



Nonostante il risultato non particolarmente brillante di marzo e del primo trimestre (che si è chiuso con 574.130 immatricolazioni e con un calo dell'1,55%) - secondo Gian Primo Quagliano, presidente della struttura di ricerca specializzata sul mercato dell'automobile - le prospettive per il mercato automobilistico nel 2018 non sono negative. Dall'inchiesta congiunturale condotta a fine marzo risulta infatti che i concessionari stanno registrando un discreto miglioramento nell'affluenza di visitatori nelle show room e nell'acquisizione di ordini ed inoltre il 67% degli interpellati ritiene che le vendite nel prossimo futuro saranno stabili o in aumento. Anche il clima di fiducia in marzo è in miglioramento coerentemente con il clima di fiducia dei consumatori determinato dall'Istat, elemento questo molto importante perché indicativo della propensione all'acquisto anche di beni di consumo durevole come l'automobile.



Ovviamente sulle prospettive del mercato dell'auto nei prossimi mesi - conclude Quagliano - influirà l'impatto delle decisioni che verranno assunte (o non verranno assunte) dal Governo di cui si attende la costituzione.

