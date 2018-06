A.S. Roma in salita a Piazza Affari

(Teleborsa) - Sale il titolo della A.S. Roma che a Piazza Affari guadagna l'1,72%.



La società sportiva ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo, all'Atalanta i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Tumminello. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro oltre che, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore, un importo pari al 50% del valore eccedente i 5 milioni di euro.



L'accordo prevede altresì un diritto di opzione per l'A.S. Roma, esercitabile nelle prossime due stagioni sportive, per il riacquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del Calciatore, ad un valore di 13 milioni di euro, al termine della prima stagione sportiva, e 15 milioni di euro, al termine della seconda.

