Roma magica anche a Piazza Affari dopo il trionfo in Champions

Seduta decisamente positiva per la Roma, che tratta in rialzo del 18,76% dopo l'incredibile vittoria in Champion League nei quarti di finale contro il Barcellona. Inizialmente il titolo della squadra giallorossa era stato sospeso per eccesso di rialzo con un vantaggio teorico del 25%. A far schizzare le quotazioni i possibili introiti che potrebbero arrivare a seguito del passaggio alla seminfinale del torneo.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che la Roma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,36%, rispetto a +2,69% dell'indice azionario italiano).



Il quadro tecnico di A.S. Roma suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,5643 Euro con tetto rappresentato dall'area 0,5943. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,5527.



© RIPRODUZIONE RISERVATA