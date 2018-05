A Saipem il primato italiano nel Morningstar ESG Score

(Teleborsa) - Saipem è stata classificata al primo posto nel Morningstar ESG Score (Environmental, Social & Governance) tra le società italiane quotate a Piazza Affari, a seguito del rating assegnato dall'agenzia internazionale di sostenibilità Sustainalytics.



"Il gruppo italiano, attivo nell'industria dei servizi di costruzione e ingegneria per le compagnie oil & gas, ha implementato adeguate politiche di gestione delle problematiche ambientali. Comunica all'esterno le proprie metriche relative agli obiettivi in tema di ambiente e sul sociale e i rischi maggiori a cui è esposta. Cosa che - afferma Dana Sasarean analista di Sustainalytics - ci fa essere fiduciosi sul fatto che sia pronto ad affrontare le sue sfide di sostenibilità".



"La minaccia più concreta al business di Saipem è rappresentata dagli episodi di corruzione, come dimostrano i casi in Algeria e Brasile, tuttavia il management si sta impegnando concretamente per migliorare in questo senso e la creazione di un'unità di supporto legale anticorruzione con il compito di assistere le aree dell'azienda maggiormente esposte e la stesura di linee guida per prevenire casi di corruzione in joint venture ne sono la dimostrazione".

