Abbott, conti a due velocitÃ  nel primo trimestre

(Teleborsa) - Bilancio superiore alle attese per Abbott Laboratories. L'azienda farmaceutica nei conti del primo trimestre incrementa il giro d'affari del 16,7% a 7,4 miliardi di dollari. Battute le stime di consenso pari a 7,29 miliardi.



Scende lievemente l'utile netto a 418 milioni di dollari, che corrisponde ad un utile di 0,23 cent per azione. Nel primo trimestre 2017 aveva riportato un risultato pari 419 milioni di dollari (0,24 cent per azione) dell'anno passato.



Escludendo le poste non ricorrenti, l'utile rettificato per azione è salito a 59 centesimi da 48 centesimi precedenti. Battute le stime di 58 centesimi.











